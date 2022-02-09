09.02.2022 (09:00)

Моряки Тихоокеанского флота почтили память о подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец»

На Морском кладбище во Владивостока прошло памятное мероприятие, приуроченное к 118-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо.

Моряки Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота приняли участие в патриотической акции, которая состоялась у памятника на Братской могиле нижних чинов бронепалубного крейсера «Варяг». Также почтить память героев пришли ветераны флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Макарова, участники региональных военно-патриотических движений и курсанты детско-юношеской флотилии.

После проведения торжественного митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника.

Завершилась церемония прохождением торжественным маршем военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов.

Справочно:

Во время русско-японской войны 1904-1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо (ныне — Инчхон) в Порт-Артур, российские корабли вступили в неравный бой с японской эскадрой. За час боя крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» произвели несколько попаданий в корабли противника, нанеся ему потери, но и сами, получив тяжелые повреждения, не смогли продолжить бой. Корабли вернулись в порт Чемульпо. По приказу командира крейсера «Варяг» капитана 1 ранга В.Ф.Руднева «Кореец» был взорван, а бронепалубный крейсер затоплен. Этот подвиг стал символом мужества и отваги русских моряков.

После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них - скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.

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