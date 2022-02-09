09.02.2022 (08:45)

Специалисты РХБЗ общевойсковой армии ВВО в Приморье в ходе тренировки ликвидировали последствия условной техногенной ЧС

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) в рамках тренировки ликвидировали последствия условной техногенной аварии.

По условиям тренировки, в результате техногенной аварии возникла утечка химических веществ. Личный состав подразделения РХБЗ с помощью войсковых приборов химической разведки быстро определили границы зараженного участка местности и тип химических веществ.

Для обезвреживания отравляющих веществ военнослужащие применили машины ТДА-2А и распылили специальный состав в воздухе, а с помощью современных авторазливочных станций АРС-14КМ произвели обработку дорог и поверхности грунта в районе условной аварии.

В рамках тренировки был выполнен комплекс мероприятий по специальной обработке техники и строений в зоне условной аварии.

Для проведения тренировки было привлечено около 100 военнослужащих и задействовано более 40 единиц военной и специальной техники.

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