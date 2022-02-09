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09.02.2022 (08:30)

Специалисты медицинской службы ВВО в Приморье усилили меры по недопущению распространения СOVID-19

Специалисты медицинской службы соединений и воинских частей общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Приморском крае, усилили меры по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) среди военнослужащих.

Ежедневно осуществляется проветривание и кварцевание служебных и жилых помещений. Организована работа фельдшеров в подразделениях, которые с помощью бесконтактных термометров проводят периодическую термометрию военнослужащих всех категорий. Пополнен необходимый запас дезинфицирующих средств, медицинских перчаток и масок.

Специалистами подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводится обработка дезинфицирующими средствами казарменных помещений, штабов, объектов материального и технического обеспечения, а также военной и специальной техники, используемой в мероприятиях повседневной деятельности.

Кроме того, на территории Уссурийского военного госпиталя, а также в медицинских пунктах соединений и воинских частей продолжается ревакцинация военнослужащих, гражданского персонала, и членов их семей. На данный момент, от новой коронавирусной инфекции было повторно привито около 55 процентов личного состава объединения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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