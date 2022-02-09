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09.02.2022 (08:15)

Общевойсковой армии ВВО в Приамурье начался учебно-методический сбор с командирами взводов

На полигонах общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приамурье начался учебно-методический сбор с командирами взводов. Мероприятие проходит под руководством командования объединения.

Главными целями сбора являются повышение профессионального уровня командиров взводов, совершенствование их знаний и умений организации планирования боевой подготовки и изучении теоретических основ применения вверенных подразделений на учениях различного уровня.

За несколько дней с командирами взводов будут проведены практические, показные, инструкторско-методические и контрольные занятия, по окончании которых офицеры сдадут зачеты по тактической, тактико-специальной и огневой подготовке, нормативы по физической подготовке и выполнят контрольные упражнения по вождению боевых машин и автомобилей.

Всего в мероприятии  принимает участие порядка 450 офицеров — командиров взводов из  воинских частей и соединений общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии (ЕАО) и Хабаровском крае.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сборы
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