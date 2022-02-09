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09.02.2022 (08:00)

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов ВВО приступили к тренировкам в рамках боевого слаживания в ходе подготовки к предстоящему учению «Союзная решимость-2022»

Военнослужащие подразделений беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) мотострелкового соединения Восточного военного округа, приступили к тренировкам в рамках боевого слаживания на полигоне Брестский в ходе подготовки к предстоящему учению «Союзная решимость-2022».

Расчеты комплексов с БпЛА «Орлан-10» выполнили учебно-тренировочные полеты на высотах до 5000 метров как в дневное, так и в ночное время суток.

Во время полетов военнослужащие отработали задачи по ведению воздушной разведки и обнаружению условных целей.

Проведение тренировок позволяет военнослужащим отработать слаженность действий по управлению программой полёта, а также отработать вопросы взаимодействия с артиллерийскими подразделениями для корректировки огня артиллерии.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Учения , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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