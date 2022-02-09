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09.02.2022 (07:45)

В войсках ВВО продолжается плановая ревакцинация от новой коронавирусной инфекции

Ревакцинацию от COVID-19 в плановом порядке продолжают проходить военнослужащие  соединений и воинских частей Восточного военного округа.

На текущий момент в объединениях, соединениях и воинских частях ВВО первый компонент препарата «Гам-КОВИД-Вак» получило порядка 86 процентов военнослужащих, в то время как вторым компонентом  ревакцинировано около 78 процентов пациентов.

Прививка производится добровольно на основании письменного согласия военнослужащих и гражданского персонала. Перед процедурой все проходят тщательный медицинский осмотр, а после ревакцинации в течение 30 минут находятся под наблюдением врачей.

В соответствии с санитарными правилами для сохранения всех полезных и профилактических характеристик препаратов организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальной температуры при хранении и перевозке препаратов. Температурный контроль осуществляется на всех этапах перемещения вакцины: от её изготовления до постановки конкретному пациенту, что является важнейшим этапом в гарантировании сохранности препаратов.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Медицина , COVID-19
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