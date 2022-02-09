09.02.2022 (07:30)

Конкурс мастерства и полевой выучки «Снайперский рубеж» стартовал на полигоне ВВО в Забайкалье

В соревнованиях снайперов общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) на полигоне Борзя-Новая в Забайкальском крае будут определены лучшие стрелки из снайперской винтовки и пистолета, а также лучшие снайперские пары.

Армейский этап конкурса АрМИ-2022 «Снайперский рубеж» проходит в три этапа: индивидуальный зачет, парный зачет и снайперскую эстафету.

Вооружение, используемое в соревнованиях - 7,62 мм снайперская винтовка СВД со штатными дневным и ночным прицелами, пистолет Макарова ПМ и учебная граната РГД-5.

В индивидуальном зачете принимают участие по четыре снайпера от каждой команды. На данном этапе все снайперы выполняют пять упражнений - стрельбу на зачет, действия снайпера в обороне, действия снайпера в наступлении, действия снайперских пар.

Упражнения и места распределяются по максимально набранному количеству баллов. Победитель в индивидуальном зачете определяется по наименьшей сумме мест, занятых в каждом упражнении.

В парном зачете соревнуются четыре снайперские пары. Этот этап включает в себя такие упражнения, как «Стрельба по воздушной цели», «Найти и уничтожить», «Специальная стрельба», «Стрельба с выносом точки прицеливания».

Заключительный этап - снайперская эстафета - проводится в составе снайперских пар. Снайперы должны совершить марш-бросок, выйти на рубеж открытия огня, где получают боеприпасы россыпью и самостоятельно заряжают и поражают цели из пистолета ПМ (первый номер снайперской пары), из винтовки СВД (второй номер снайперской пары), учебной гранатой РГД-5 (один из состава пары своим решением).

По итогам состязания лучшие военнослужащие-снайперы будут отстаивать честь объединения на третьем этапе, проводимом в масштабе военного округа.

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