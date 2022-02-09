09.02.2022 (07:15)

Танкисты ВВО в Забайкалье освоят стрельбу из вооружения танка Т72Б по новой программе боевой подготовки войск «Стальной охотник»

На полигоне «Красный Яр», в Забайкальском крае, в рамках подготовки танковых экипажей одного из соединений Восточного военного округа (ВВО), по новой программе подготовки сухопутных войск «Стальной охотник», состоятся практические занятия с выполнением стрельб из основного и дополнительного вооружения танка Т-72Б. Обучение осуществляется в окружном учебном центре по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск.

Военнослужащим в составе экипажей предстоит освоить весь комплекс вооружения современных танков и выполнить такие упражнения, как стрельба из орудий с ходу по появляющимся и движущимся мишеням, а также поражение воздушных целей из пулемета.

По условиям выполнения упражнений средняя дальность до целей, имитирующих объекты «противника» составляет около 2000 м, дистанция ведения огня в движении — 700 м. Мишени лишь на короткое время появляются в зоне огневого поражения, что также требует от танкистов мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Также, помимо боевых стрельб по стандартным мишеням, танкисты овладеют навыками фланговой стрельбы, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, освоение которых также включено в программу «Стальной охотник».

Справочно:

Программа подготовки экипажей боевых машин «Стальной охотник» разработана на основе опыта ведения боевых действий, а также опыта участников – призеров и победителей конкурсов Армейских международных игр, «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск». Ее применение позволяет повысить взаимозаменяемость членов экипажей боевых машин пехоты и танков в ходе выполнения учебно-боевых задач, а также обучить военнослужащих нестандартным способам ведения боя.

Главное отличие новой программы от основной заключается в комплексной подготовке экипажей с первых дней обучения, тогда, как стандартная программа предполагает раздельное обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин, в рамках одиночной подготовки военнослужащих.

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