09.02.2022 (07:00)

На Востоке России проходят сборы с резервистами

В Хабаровском крае на базе мотострелкового соединения Восточного военного округа продолжаются ежегодные сборы с личным составом, пребывающем мобилизационном людском резерве.

К сборам привлечены резервисты из Хабаровского края и Еврейской автономной области, которые централизовано доставлены на общевойсковой полигон "Князе-Волконский".

К сборам привлечены военнослужащие, находящиеся в запасе. В рамках мероприятия с участниками проводятся теоретические и практические занятия с выполнением боевых стрельб из стрелкового оружия.

Участники сборов обеспечены обмундированием, бесплатным трехразовым питанием и медицинским обеспечением. Кроме того, они освобождаются от работы или учебы с сохранением места и заработной платы. Также каждый резервист получит денежное довольствие за участие в сборовых мероприятиях.

Кроме того, в гвардейском танковом соединении ВВО, дислоцированном в Республике Бурятия, организованы сборы с личным составом мобилизационного людского резерва. В плановых учебных мероприятиях принимают участие военнослужащие, находящиеся в запасе, из Бурятии и Забайкальского края.

В ходе учебных сборов на полигоне «Дивизионный» под руководством опытных офицеров обучаемые осваивают применение современного вооружения и военной техники, стоящей на вооружении воинских частей ВВО. Помимо этого с резервистами пройдут занятия по профессионально-должностной подготовке.

Для проживания резервистов подготовлены спальные расположения казарм в военном городке танкового соединения, со всем необходимым оборудованием.

В Амурской области на общевойсковом полигоне «Екатеринославский» Восточного военного округа (ВВО), также организованы полевые занятия с резервистами.

Из Белогорского военного комиссариата, личный состав мобрезерва на военном автотранспорте прибыл в одну из воинских частей города. Резервистов встречал военный оркестр общевойскового объединения ВВО и старшие групп. Все участники прошли тесты на COVID-19, были экипированы и получили банковские карты.

В ходе полевых занятий резервисты будут совершенствовать свои навыки владения вооружением и военной техникой, а также знания, умения и навыки, необходимые для успешного выполнения своих функциональных обязанностей.

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