09.02.2022 (06:00)
Боевые расчеты ЗРК С-400 готовятся заступить на боевое дежурство на полигоне в Брестской области
Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) готовятся заступить на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
Личный состав отработал развертывание боевой техники на позициях и приступил к тренировкам по контролю воздушного пространства в установленной зоне ответственности.
Ранее личный состав подразделений противовоздушной обороны ВВО совершил марш комбинированным способом протяженностью более 9 тысяч км из пункта дислокации в Хабаровском крае. Российские расчеты зенитного ракетного дивизиона также провели инженерное оборудование, маскировку стартовых позиций, командных пунктов и техническое обслуживание техники.