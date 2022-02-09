09.02.2022 (05:00)
Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град» на учении в Мурманской области
Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели боевые стрельбы на полигоне в районе поселка Спутник Мурманской области. Огнем подразделений разведывательно-огневых комплексов они нанесли поражение условному противнику.
В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 30 единиц техники — реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика».
В ходе учения артиллеристы отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки, выдававшими точные координаты целей. Для эффективного ведения артиллерийского огня и его корректирования применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении береговых войск Северного флота.
Учебно-боевые задачи артиллерийским подразделениям были поставлены с учётом климатических особенностей Крайнего Севера и Арктики, что является основной отличительной чертой боевой подготовки подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад армейского корпуса Северного флота.
Также в ходе учения отрабатывались вопросы маскировки и противовоздушной обороны артиллерийских позиций. Боевые расчёты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» провели стрельбы по имитированным воздушным целям.