09.02.2022 (05:00)

Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град» на учении в Мурманской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели стрельбы из гаубиц «Гвоздика» и РСЗО «Град» на учении в Мурманской области

Артиллеристы морской пехоты Северного флота провели боевые стрельбы на полигоне в районе поселка Спутник Мурманской области. Огнем подразделений разведывательно-огневых комплексов они нанесли поражение условному противнику.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 30 единиц техники — реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика».

В ходе учения артиллеристы отработали взаимодействие с подразделениями воздушной и наземной разведки, выдававшими точные координаты целей. Для эффективного ведения артиллерийского огня и его корректирования применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении береговых войск Северного флота.

Учебно-боевые задачи артиллерийским подразделениям были поставлены с учётом климатических особенностей Крайнего Севера и Арктики, что является основной отличительной чертой боевой подготовки подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад армейского корпуса Северного флота.

Также в ходе учения отрабатывались вопросы маскировки и противовоздушной обороны артиллерийских позиций. Боевые расчёты переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» провели стрельбы по имитированным воздушным целям.

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