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09.02.2022 (00:00)

Подразделения Амурского общевойскового объединения ВВО приступили к этапу боевого слаживания на полигонах в Республике Беларусь

Подразделения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), прибывшие в Республику Беларусь для участия в совместном учении «Союзная решимость – 2022», приступили к занятиям по боевой подготовке на учебных полигонах.

В ходе подготовительных мероприятий военнослужащие соединений и воинских частей проведут ряд мероприятий по слаживанию экипажей.

Будут проведены занятия по вождению боевых машин и отработаны нормативы по оборудованию огневых позиций, подготовке к стрельбе и выполнению огневых задач из различных видов стрелкового и артиллерийского вооружения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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