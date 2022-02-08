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08.02.2022 (23:30)

Военнослужащие Воздушно-десантных войск - участники лыжного перехода, посвященного Вяземскому десанту 1942 года, достигли города Урга в Смоленской области

В рамках военно-патриотическая акции, посвященной 80-й годовщине, состоявшейся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вяземской воздушно-десантной операции, участники лыжного перехода достигли города Урга в Смоленской области.

Отдав воинские почести и возложив цветы десантникам и партизанам на мемориале воинской славы гвардейцы устроили концерт возле городского дома культуры и показательные выступления с приемами рукопашного боя.

Помимо десантников, в оккупированном в начале октября 1941 года гитлеровцами районе Смоленской области уже к декабрю насчитывалось 25 партизанских отрядов общей численностью более 850 человек.

В рамках акции, в период с 27 января по 11 февраля 2022 г., десантники проходят на лыжах по местам боев Вяземского десанта 1942 года, где продолжают проводить военно-патриотические мероприятия с возложением Гирлянд Памяти и цветов  к воинским захоронениям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Военнослужащие «крылатой пехоты» посетят 16 городов. Общая протяженность маршрута составляет более 850 километров.

В настоящий момент десантники выходят на финишную прямую. Лыжный переход проходил по четырём субъектам Российской Федерации, - Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 10 февраля 2022 г.

11 февраля с.г. также в парке «Патриот» состоится церемония закрытия лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Великая Отечественная война (ВОВ) , Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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