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08.02.2022 (22:45)

Гвардейцы-десантники в рамках военно-патриотической акции посетили населенный пункт Желанья Урганского района Смоленской области

Гвардейцы-десантники в рамках военно-патриотическая акции, посвященной 80-й годовщине, состоявшейся в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вяземской воздушно-десантной операции, посетили населенный пункт Желанья Урганского района Смоленской области.

Военнослужащие отдали воинские почести и возложили цветы к братской могиле, где захоронено более 1600 красноармейцев. В 1942 году здесь был создан партизанский полк под командованием В.В. Жабо. В январе этого же года в деревне находился аэродром, организованный        партизанами для приёма авиадесанта.

В рамках акции, в период с 27 января по 11 февраля 2022 г., десантники проходят на лыжах по местам боев Вяземского десанта 1942 года, где продолжают проводить военно-патриотические мероприятия с возложением Гирлянд Памяти и цветов  к воинским захоронениям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Всего в акции принимают участие 80 десантников Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова Военнослужащие «крылатой пехоты» посетят 16 городов. Общая протяженность маршрута составляет более 850 километров.

Позади уже пройдена большая часть пути. В настоящий момент десантники выходят на финишную прямую. Лыжный переход проходил по четырём субъектам Российской Федерации: Московской, Калужской, Смоленской и Тверской областям и пролегал через Подольск, Можайск, Рузу, Волоколамск, Нелидово, Погорелое Городище, Ржев, Сычёвку, Вязьму, Знаменку, Желанью, Угру, Юхнов, Малоярославец, Наро-Фоминск.

Завершится военно-патриотическая акция финишем в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» 10 февраля 2022 г.

11 февраля с.г. также в парке «Патриот» состоится церемония закрытия лыжного перехода, посвященного 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска (ВДВ)
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