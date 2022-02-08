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08.02.2022 (22:30)

Межвидовые региональные учебные центра инженерных войск подготовят более 4000 младших специалистов

В 2022 году Межвидовых региональных учебных центрах, дислоцированных в Нижегородской обл. и Волгоградской области пройдут подготовку более 4000 младших специалистов инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации.

Подготовка будет осуществляться по 30 специальностям, при этом в числе обучаемых будут как военнослужащие по призыву, так и военнослужащие  контрактной службы.

По окончанию обучения военным инженерам предстоит сдать выпускные экзамены, после чего специалисты будут распределены во все военные округа и все вида и рода войск.

В ходе подготовки в учебных центрах применяются современные тренажеры инженерных машин. Тренажеры позволяют получить навыки в управлении имеющимися современными и перспективными средствами инженерного вооружения. Система контроля и управления тренажерами четко отслеживает временные, качественные и количественные показатели обучаемого или экзаменуемого и позволяет за счет проведенного анализа сделать объективный точный вывод, на основе которого осуществляется дальнейшая подготовка военнослужащего.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учебный центр , Инженерные войска
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