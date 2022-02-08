08.02.2022 (22:15)
Саночница ЦСКА завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2022
Сегодня, 8 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в китайском Пекине определены победители и призёры в одиночных санях среди женщин. Спортсменка ЦСКА Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду.
Титулованная саночница Центрального спортивного клуба Армии Татьяна Иванова стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр-2022 в Пекине в соревновании женщин-одиночниц.
По итогам четырёх заездов армейская спортсменка уступила победительнице немке Натали Гайзенбергер, 1,053 секунды.
Время чемпионки по итогам четырёх попыток 3 минуты 53,454 секунды. Второе место заняла ещё одна представительница сборной Германии Анна Беррейтер (+0,493).
Армейская спортсменка ворвалась в тройку лидеров после второго спуска. Блестяще провела третью и четвёртую попытку и принесла в копилку команды ОКР бронзовую награду.