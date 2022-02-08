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08.02.2022 (22:15)

Саночница ЦСКА завоевала «бронзу» на Олимпиаде-2022

Сегодня, 8 февраля, в рамках зимних Олимпийских игр в китайском Пекине определены победители и призёры в одиночных санях среди женщин. Спортсменка ЦСКА Татьяна Иванова завоевала бронзовую награду.

Титулованная саночница Центрального спортивного клуба Армии Татьяна Иванова стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр-2022 в Пекине в соревновании женщин-одиночниц.

По итогам четырёх заездов армейская спортсменка уступила победительнице немке Натали Гайзенбергер, 1,053 секунды.

Время чемпионки по итогам четырёх попыток 3 минуты 53,454 секунды. Второе место заняла ещё одна представительница сборной Германии Анна Беррейтер (+0,493).

Армейская спортсменка ворвалась в тройку лидеров после второго спуска. Блестяще провела третью и четвёртую попытку и принесла в копилку команды ОКР бронзовую награду.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Спорт , Зимние Олимпийские игры 2022
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