08.02.2022 (22:00)

Армейский лыжник Александр Терентьев - бронзовый призёр Олимпийских игр

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды среди лыжников в спринте свободным стилем. На счету спортсмена ЦСКА Александра Терентьева бронзовая награда.

Лыжник ЦСКА Александр Терентьев стал обладателем бронзовой награды в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Армеец преодолел дистанцию за 2 минуты 59,37 секунды.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 минуты 58,0 секунды.

Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино - плюс 1,3 секунды.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице