08.02.2022 (22:00)
Армейский лыжник Александр Терентьев - бронзовый призёр Олимпийских игр
Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды среди лыжников в спринте свободным стилем. На счету спортсмена ЦСКА Александра Терентьева бронзовая награда.
Лыжник ЦСКА Александр Терентьев стал обладателем бронзовой награды в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Армеец преодолел дистанцию за 2 минуты 59,37 секунды.
Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 минуты 58,0 секунды.
Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино - плюс 1,3 секунды.
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