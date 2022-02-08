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08.02.2022 (22:00)

Армейский лыжник Александр Терентьев - бронзовый призёр Олимпийских игр

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх в китайском Пекине разыграны награды среди лыжников в спринте свободным стилем. На счету спортсмена ЦСКА Александра Терентьева бронзовая награда.

Лыжник ЦСКА Александр Терентьев стал обладателем бронзовой награды в спринте свободным стилем на Олимпийских играх в Пекине. Армеец преодолел дистанцию за 2 минуты 59,37 секунды.

Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 минуты 58,0 секунды.

Вторым на финише был итальянец Федерико Пеллегрино - плюс 1,3 секунды.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ЦСКА , Зимние Олимпийские игры 2022
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