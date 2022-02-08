08.02.2022 (20:45)

Кадеты Кронштадтского морского КВК отработали первичные навыки управления кораблем в составе расчета на тренажере «Шторм»

Кадеты Кронштадтского морского кадетского военного корпуса (КВК) продемонстрировали свои навыки по управлению кораблем в составе расчета на учебно-тренировочном комплексе «Шторм».

Во время занятия юные моряки познакомились с основами кораблевождения, значительно повысив уровень своей практической подготовки и отработав первичные навыки маневрирования и швартовки.

В рамках военно-морской подготовки воспитанники корпуса обучаются практике моделирования ситуаций на учебном морском тренажерном комплексе «Шторм», задачей которого является несение ходовой вахты на мостике. Вахта состоит из четырех человек (командир, рулевой, механик, командир катера). Здесь кадеты второй учебной роты (11-й класс) отработали элементы приготовления корабля к бою и походу, запуск энергетических установок корабля, съемку с якоря, начало движения, изменение хода и курса корабля, управление кораблем с изменением условий плавания, а также противодиверсионные мероприятия.

В состав тренажерного комплекса входят также 11 малых тренажеров-симуляторов по управлению маломерными судами. Их задача — отработка практических навыков по управлению маломерным судном.

Возможности учебно-тренировочного комплекса позволяют инструктору значительно усложнять обстановку в районе плавания, моделируя различные погодные явления (дождь, туман, ветер), усиливая волнение моря от небольшой качки до штормовых условий, изменяя на четырех экранах-панелях количество присутствующих в акватории судов, а также создавая реалистичные условия швартовки к причалам.

На тренажере можно смоделировать около 20 различных задач, в том числе при возникновении нештатных ситуаций. По внезапной команде инструктора может быть создана ситуация «человек за бортом», что потребует от обучающихся срочного принятия решения на маневрирование кораблем для оказания помощи тонущему человеку.

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