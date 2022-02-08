08.02.2022 (20:15)
В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии
В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце. Продолжительность полета составила около четырех часов.
На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии.
Поставленную задачу российские и белорусские летчики выполнили успешно и в полном объеме, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия экипажей в ходе совместного полета.
В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования.
Новости по теме:
Ракетная бригада ЦВО отработала уничтожение целей на дальности свыше 150 км на учении под Оренбургом
На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии состоялась тренировка расчетов БЛА «Гранат-1» в составе разведывательного огневого комплекса
Расчеты топографической службы ЗВО в Нижегородской области создали 3-D модели местности для наведения высокоточных ударов артиллерии
Метки: