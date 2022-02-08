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08.02.2022 (20:15)

В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии

Фото Видео

В ходе проверки сил реагирования Союзного государства два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили второе патрулирование в воздушном пространстве Республики Беларусь в текущем месяце. Продолжительность полета составила около четырех часов.

На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии.

Поставленную задачу российские и белорусские летчики выполнили успешно и в полном объеме, продемонстрировав безупречную летную выучку и мастерство. При этом отмечается высокий уровень взаимодействия экипажей в ходе совместного полета.

В настоящее время все самолеты вернулись на аэродром базирования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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