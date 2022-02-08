08.02.2022 (20:00)

За текущий период обучения топографы общевойсковой армии ЗВО обеспечили проведение около 300 боевых стрельб

За текущий период обучения специалисты топографической службы гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) подготовили комплексную геопространственную информацию для около 300 боевых стрельб.

Военные топографы с помощью подвижных навигационно-геодезических комплексов ПНГК-1 провели топогеодезическую подготовку местности проведения учебных мероприятий танковых, мотострелковых, артиллерийских, инженерных, разведывательных и ракетных подразделений, а также подразделений РХБ защиты, связи, радиоэлектронной борьбы и войсковой ПВО.

Главной задачей подразделений топографической службы является обеспечение актуальной информацией автоматизированных систем управления войсками и управление геопространственной информацией.

Благодаря совместным действиям с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» специалисты топографической службы объединения своевременно вносят все рельефные и ландшафтные и изменения района выполнения учебно-боевых задач.

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