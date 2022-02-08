08.02.2022 (19:30)
Ракетная бригада ЦВО отработала уничтожение целей на дальности свыше 150 км на учении под Оренбургом
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» ракетной бригады Центрального военного округа (ЦВО) отработали уничтожение целей на дальности свыше 150 км в ходе учения в Оренбургской области. Практические действия проходили Тоцком полигоне.
Ракетчики выполнили условные одиночные и групповые пуски по наземным целям, имитирующим пусковые зенитные ракетные установки и объекты инфраструктуры противника. Кроме того, военнослужащие совершили марши в назначенные районы, оборудовали стартовые позиции в инженерном отношении, выполнили развертывание ракетных комплексов и отразили атаку условных диверсантов.
Справочно:
ОТРК «Искандер-М» предназначен для поражения малоразмерных и площадных целей противника: ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолётов и вертолётов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.