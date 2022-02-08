08.02.2022 (19:45)

На учении РВСН в Сибири широко применяются беспилотные летательные аппараты для охраны автономных пусковых установок «Ярс»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На учении РВСН в Сибири широко применяются беспилотные летательные аппараты для охраны автономных пусковых установок «Ярс»

В Новосибирской области на учении РВСН в позиционных районах ракетного соединения широко применяются беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки маршрутов боевого патрулирования, охраны автономных пусковых установок «Ярс», обнаружения диверсионных групп условного противника, ведения инженерной и химической разведки.

Учение предполагает задействование широкой линейки многофункциональных беспилотных летательных аппаратов различного класса, в том числе в условиях низких температур.

При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БЛА.

Одной из самых приоритетных задач учения станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.

В ходе мероприятия стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

В учении задействовано более 100 единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

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