Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (19:45)

На учении РВСН в Сибири широко применяются беспилотные летательные аппараты для охраны автономных пусковых установок «Ярс»

Фото Видео

В Новосибирской области на учении РВСН в позиционных районах ракетного соединения широко применяются беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки маршрутов боевого патрулирования, охраны автономных пусковых установок «Ярс», обнаружения диверсионных групп условного противника, ведения инженерной и химической разведки.

Учение предполагает задействование широкой линейки многофункциональных беспилотных летательных аппаратов различного класса, в том числе в условиях низких температур.

При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БЛА.

Одной из самых приоритетных задач учения станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.

В ходе мероприятия стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.

В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.

В учении задействовано более 100 единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ленинградской области расчеты комплексов РЭБ «Палантин-К» ЗВО предотвратили воздушную атаку условного противника
На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии состоялась тренировка расчетов БЛА «Гранат-1» в составе разведывательного огневого комплекса
В Московской области состоялось комплексное учение с расчетами беспилотной авиации ЗВО
Военнослужащие РВСН в ходе учений своевременно обнаружили и уничтожили ДРГ в Свердловской области

Метки:
РВСН , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false