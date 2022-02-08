08.02.2022 (19:45)
На учении РВСН в Сибири широко применяются беспилотные летательные аппараты для охраны автономных пусковых установок «Ярс»
В Новосибирской области на учении РВСН в позиционных районах ракетного соединения широко применяются беспилотные летательные аппараты (БЛА) для разведки маршрутов боевого патрулирования, охраны автономных пусковых установок «Ярс», обнаружения диверсионных групп условного противника, ведения инженерной и химической разведки.
Учение предполагает задействование широкой линейки многофункциональных беспилотных летательных аппаратов различного класса, в том числе в условиях низких температур.
При этом проводится ряд мероприятий по обнаружению, блокированию и уничтожению условных диверсантов, в том числе с использованием новых боевых противодиверсионных машин «Тайфун-М», оснащенных БЛА.
Одной из самых приоритетных задач учения станет отработка широкого перечня вопросов по поиску и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в темное время суток.
В ходе мероприятия стратегические ракетчики отрабатывают вопросы вывода ракетных комплексов на полевые позиции, совершения маршей протяженностью до 100 километров, рассредоточения агрегатов со сменой полевых позиций, их инженерного оборудования, организации маскировки и боевого охранения.
На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, специальный расчет РХБ наблюдения следит за радиационной, химической и биологической обстановкой.
В общей сложности подразделения ракетного соединения отработают несколько десятков вводных, в том числе направленных на изучение возможностей соединения, вооружённого подвижными грунтовыми ракетными комплексами, по сохранению боеспособности в различных условиях обстановки.
В учении задействовано более 100 единиц техники и порядка 1000 военнослужащих.