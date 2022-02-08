08.02.2022 (19:15)

На Балтийском флоте проходит второй отборочный этап конкурса «Снайперский рубеж»

На Балтийском флоте (БФ) снайперы из соединений и воинских частей армейского корпуса начали подготовку ко второму отборочному этапу конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр 2022 года (АрМИ-2022).

Конкурсантам предстоит с помощью подручных средств замаскировать свои огневые позиции, а также поразить цели без пристрелочного выстрела. Особое внимание на данном этапе соревнований будет уделено разведке целей, определению дальности до них, ведению прицельного огня из снайперских винтовок СВД и СВД-С на дистанциях от 500 до 1300 м в различных условиях днем и ночью, а также корректированию огня с применением приборов наблюдения и прицеливания.

Завершится этап трехкилометровым марш-броском, в ходе которого снайперы продемонстрируют навыки в ориентировании на местности. В конечной точке маршрута им предстоит показать свое умение вести огонь по целям на предельно дальних дистанциях.

В данном этапе принимают участие свыше 50 снайперов, среди которых есть как опытные военнослужащие, имеющие достаточный опыт, так и начинающие снайперы.

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