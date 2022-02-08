08.02.2022 (18:15)

Военнослужащие армейского корпуса Балтийского флота провели стрельбы из вооружения боевых машин пехоты в рамках конкурса «Суворовский натиск»

На одном из полигонов в Калининградской области в рамках второго отборочного этапа конкурса «Суворовский натиск», который входит в программу Армейских международных игр-2022, прошли практические занятия с экипажами боевых машин пехоты БПМ-2 мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота.

В ходе практической части занятий экипажи отработали различные элементы вождения БМП-2 и выполнили упражнения боевых стрельб из штатного вооружения. Военнослужащие успешно поразили мишени, имитирующие безоткатное орудие, огневые позиции гранатометчиков и группы пехоты противника. Стрельба велась как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 300 до 900 метров. Для корректирования огня использовались трассирующие боеприпасы.

В общей сложности в мероприятии боевой подготовки принимало участие свыше 100 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице