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08.02.2022 (18:00)

Разминирование горных серпантинов с помощью служебных собак выполнили саперы на учении Таджикистане

Разминирование горных серпантинов с помощью служебных собак выполнили военнослужащие инженерно-саперного подразделения 201-ой российской военной базы на учении Таджикистане.

Специалисты с помощью минно-розыскных собак отработали способы ведения инженерной разведки, установки минных полей и разминирование труднопроходимых участков местности. Для этого они использовали современные общевойсковые комплекты разминирования ОВР-2 «Сокол» и переносные индукционные миноискатели ИМП-2, находящиеся на вооружении мотострелкового соединения.

Кроме того, вожатые минно-розыскных собак для своих четвероногих питомцев провели курс дрессировки с выполнением команд и преодолением искусственных препятствий.

Находящиеся на службе минно-розыскные собаки умеют распознавать запах тротила, пластида и ряда других взрывчатых веществ. Их навыки военные инженеры регулярно используют при проверке объектов военной инфраструктуры, а также при проведении тренировок по противодействию терроризму.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Разминирование , Военная база , Таджикистан
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