08.02.2022 (17:45)
В Ленинградской области расчеты комплексов РЭБ «Палантин-К» ЗВО предотвратили воздушную атаку условного противника
В Ленинградской области в ходе тактического учения расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин-К» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предотвратили воздушную атаку условного противника.
Специалисты РЭБ были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в район сосредоточения на территорию тылового обеспечения войск объединения. Затем военнослужащие успешно осуществили перехват беспилотного летательного аппарата (БЛА) условного противника.
В ходе учения расчеты РЭБ определили местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации, рассчитали местонахождение оператора БЛА, подключились к сети обмена данными, подавили эфир различных радиостанций, а также выполнили нормативы по технической и специальной подготовке.
Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 450 военнослужащих и около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.