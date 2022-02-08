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08.02.2022 (17:45)

В Ленинградской области расчеты комплексов РЭБ «Палантин-К» ЗВО предотвратили воздушную атаку условного противника

В Ленинградской области в ходе тактического учения расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин-К» общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) предотвратили воздушную атаку условного противника.

Специалисты РЭБ были подняты по учебной тревоге и выдвинулись в район сосредоточения на территорию тылового обеспечения войск объединения. Затем военнослужащие успешно осуществили перехват беспилотного летательного аппарата (БЛА) условного противника.

В ходе учения расчеты РЭБ определили местонахождение, тип сигнала беспилотной авиации, рассчитали местонахождение оператора БЛА, подключились к сети обмена данными, подавили эфир различных радиостанций, а также выполнили нормативы по технической и специальной подготовке.

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 450 военнослужащих и около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты (БпЛА)
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