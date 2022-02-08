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08.02.2022 (17:30)

Военная школа поваров ЗВО в Подмосковье впервые получит новый компьютерный класс для подготовки поваров и пекарей

В Подмосковье военная школа поваров Западного военного округа (ЗВО) впервые получит новый компьютерный класс для подготовки поваров и пекарей.

Учебный класс представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет проводить как индивидуальное обучение, так и подготовку в группах под руководством инструктора-преподавателя. Обучение доступно по нескольким направлениям.

Основные возможности учебного класса включают изучение теоретического материала по приготовлению различных блюд и выпечке хлебобулочных изделий, закрепление теоретических знаний по эксплуатации специализированной техники как в стационарных условиях, так и в полевых. Класс позволяет изучать эксплуатацию, отказы и неисправности оборудования.

Современные мультимедийные обучающие технологии позволяют создавать высоко реалистичную среду обучения, позволяющую максимально наглядно реализовать методические возможности учебного класса.

В настоящий момент в военной школе поваров ЗВО проходит обучение свыше 400 военнослужащих по специальностям «повар» и «пекарь».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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