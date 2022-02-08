08.02.2022 (17:15)

Разведчики ЦВО нарушили систему управления войсками условного противника в Сибири

Военнослужащие разведывательных подразделений мотострелкового соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения, которое прошло в Алтайском крае, дезорганизовали работу пункта управления условного противника и нарушили управление войсками.

По замыслу учения при проведении воздушной разведки расчетами БпЛА «Орлан-10» был обнаружен замаскированный подвижной пункт управления условного противника в лесистой местности. Используя приемы маскировки, разведчики проникли на охраняемый объект, сняли часовых и вывели из строя средства связи, при помощи которых осуществлялась передача информации между командованием и подчиненными подразделениями «противника».

Военнослужащие разведывательных подразделений также захватили секретные документы, которые содержали сведения о координатах расположения и количестве сил и средств неприятеля. При отходе разведгруппы заминировали пункт управления и установили минно-взрывные заграждения на участках дорог, по которым согласно разведданым, должна была передвигаться колонна военной техники условного противника.

Всего в учении прияло участие около 300 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

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