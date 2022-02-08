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08.02.2022 (16:30)

Пункт отбора на военную службу по контракту ЦВО провел профориентационную работу со студентами экономического колледжа в Тюменской области

Сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа (ЦВО) провели профориентационную работу со студентами Тюменского колледжа экономики, управления и права в форме спортивной игры.

Специалисты рассказали молодым людям об особенностях военной службы по контракту, напомнили о праве выбора между службой по призыву и по контракту, разъяснили, какие привилегии получают военнослужащие и их родные.

Затем студантам рассказали о нюансах сдачи нормативов по физической подготовке и предложили попробовать проверить свою силу, скорость и выносливость. Физически подготовленные студенты получили призы от территориального пункта отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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