08.02.2022 (16:30)
Пункт отбора на военную службу по контракту ЦВО провел профориентационную работу со студентами экономического колледжа в Тюменской области
Сотрудники пункта отбора на военную службу по контракту Центрального военного округа (ЦВО) провели профориентационную работу со студентами Тюменского колледжа экономики, управления и права в форме спортивной игры.
Специалисты рассказали молодым людям об особенностях военной службы по контракту, напомнили о праве выбора между службой по призыву и по контракту, разъяснили, какие привилегии получают военнослужащие и их родные.
Затем студантам рассказали о нюансах сдачи нормативов по физической подготовке и предложили попробовать проверить свою силу, скорость и выносливость. Физически подготовленные студенты получили призы от территориального пункта отбора на военную службу по контракту.
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