08.02.2022 (17:00)

Танкисты ЦВО уничтожили условных боевиков на учении в Челябинской области

Военнослужащие гвардейской танковой дивизий Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условные незаконные вооруженные формирования в ходе однодневного учения, завершившегося сегодня на межвидовом полигоне в Челябинской области.

Экипажи танков отработали вождение боевых машин, поиск, создание засад и уничтожение «противника» в ночных условиях во взаимодействии с расчетами комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец».

Действуя в составе танковых дозоров, экипажи Т-72Б3 перекрыли основные направления продвижения «боевиков» на быстроходных пикапах с пулеметами. При проходе условным противником танковых засад военнослужащие, используя рельеф местности, зажали в огневое кольцо головные и замыкающие автомобили боевиков и уничтожили их с помощью 125-миллиметровых пушек.

Комплексное применение КРУС «Стрелец» с танковыми подразделениями позволяет создать разведывательно-огневой комплекс и в режиме реального времени на удалении до двух километров корректировать ведение огня танкистами и подразделениями огневой поддержки на боевых машинах пехоты БМП-2, действующим в передовом разведывательном дозоре и в составе «кочующих» огневых средств.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице