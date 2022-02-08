08.02.2022 (16:45)

Морские пехотинцы Черноморского флота совместно с подразделениями армейского корпуса ЮВО отработали действия по обороне морского побережья

Военнослужащие соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) совместно с подразделениями армейского корпуса Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, провели учение по организации маневренной и позиционной обороны морского побережья. Мероприятие проведено в соответствии с планом боевой подготовки и повседневной деятельности сил (войск) флота в зимнем периоде обучения на межвидовом полигоне Опук в Крыму.

Подразделения в составе тактических групп отработали задачи по противодесантной обороне побережья с проведением боевых стрельб танковыми экипажами и боевыми расчетами артиллерии армейского корпуса ЮВО по морским целям.

Подразделения морской инженерной службы ЧФ, совместно с военнослужащими корпуса, выполнили комплекс мероприятий по оборудованию рубежей и фортификационных сооружений, запасных огневых позиций и засад, установке минных полей на переднем крае обороны.

В ходе учения командиры всех степеней закрепили свои навыки в управлении разнородными группировками в постоянно меняющейся тактической обстановке на местности, а также подразделениями материально-технического и медицинского обеспечения.

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