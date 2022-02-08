08.02.2022 (16:15)

Спортсмены филиала Военной академии МТО из г. Вольска стали призерами чемпионата ЦВО по офицерскому троеборью

В Новосибирске состоялся чемпионат Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. В соревновании приняли участие 85 спортсменов из 18 команд.

Команда филиала Военной академии материально-технического обеспечения из г. Вольск была представлена шестью спортсменами и в упорной борьбе заняла 3 место.

В лыжной гонке на 5 километров победу одержал Николай Маямсин, а в упражнениях по стрельбе из пистолета Дмитрий Захаров и Андрей Зуев завоевали первое и третье места соответственно.

В личном зачете, по сумме троеборья, Дмитрий Захаров и Николай Маямсин выполнили норматив Мастера спорта России, и тем самым получили возможность представлять сборную команду Центрального военного округа для участия в Чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по зимнему офицерскому троеборью, который состоится в Костроме в период с 3 по 6 марта 2022 года.

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