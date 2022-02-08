08.02.2022 (16:00)

Юнармейцы почтили память первого Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова

Юнармейцы страны почтили память первого Героя России, генерал-майора авиации Суламбека Осканова. Юнармейский телемост в рамках проекта «Крылья дружбы» объединил десятки юных патриотов из 35 регионов страны.

Одними из самых активных участников памятной встречи в онлайн-формате стали юнармейцы из Ингушетии. И это не удивительно, для ребят уроженец республики Суламбек Осканов настоящий пример мужества и ответственности.

«Для нас в Ингушетии он не просто первый Герой России. Его образ – олицетворение самоотверженности. Наш земляк пожертвовал своей жизнью ради того, чтобы не пострадали гражданские. Сложно себе представить, насколько трудно ему в те секунды далось это решение. Он поступил как настоящий военный летчик – он выбрал долг и не допустил еще большей трагедии на земле. У нас в республике не найти юнармейца, который бы не знал о подвиге Суламбека Осканова. Именно в этом состоит уже наш долг – сберечь память о настоящем герое», - подчеркнул юнармеец Ахмед Хадзиев.

Как признался сам Ахмед, на него история подвига Суламбека Осканова произвела неизгладимое впечатление. Свое восхищение героизмом летчика юнармеец выразил прочтением на прямом включении стихотворения, посвященного генерал-майору авиации.

«Юнармейцам Ингушетии было отрадно слышать, что о подвиге нашего земляка знают и помнят в десятках регионов России. Молодежь нашей страны должна знать своих героев, в том числе и современных. Ведь есть те, кто знал его, могут рассказать, каким он был человеком, о чем мечтал, о чем были его мысли и какими были поступки. Для юных патриотов это очень важно. Суламбек Осканов совершил поступок достойный не просто Звезды Героя, но самого звания – Человек. В тот момент вряд ли он думал о том, что совершает подвиг. Все его действия в тот момент говорят о том, что он стремился, в первую очередь, спасти людей», - отметила Начальник регионального штаба Юнармии в Республике Ингушетия Мадина Богатырева.

Телемост организован столичными юнармейцами совместно с Центром военно-патриотического воспитания ВКС при Центральном офицерском клубе Воздушно-космических сил Минобороны России и Автономной некоммерческой организацией дополнительного образования «Летная школа Авиатор».

Седьмого февраля 1992 года во время ночного полета в пилотируемом Суламбеком Оскановым самолете МиГ-29 отказала система управления. Увидев внизу под крылом огни населенного пункта, он не стал катапультироваться, а решил увести авиаборт дальше от жилых домов. Машина упала в 50 метрах от крайнего дома в поселке Хворостянка Добринского района Липецкой области. Летчик погиб, но ни один житель поселка не пострадал.

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