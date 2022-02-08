08.02.2022 (15:45)

В крупнейшем соединении ПВО России в Центрально-Азитаском регионе завершилась ревакцинация

В крупнейшем соединении ПВО России в Центрально-Азитаском регионе завершилась ревакцинация личного состава против COVID-19.

Перед введением вакцины военнослужащие были проинструктированы о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Ревакцинация проходила в добровольном порядке и проводилась в целях поддержания иммунитета, выработанного предыдущими прививками. Перед процедурой проводился осмотр с измерением давления и температуры тела. После введения препарата военнослужащие получали специальный сертификат.

Справочно:

Дивизия противовоздушной обороны входит в состав Центрального военного округа (ЦВО). Ее подразделения дислоцированны в около 10 регионах Поволжья, Урала и Сибири.

1 мая 1960 года ее военнослужащие сбили в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса. 12 апреля 1961 года – встретили Юрия Гагарина после космического полета и успешного приземления.

На вооружении у дивизии стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь-С», радиолокатары «Небо-Т», «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна», «Оборона».

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