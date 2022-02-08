Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (15:45)

В крупнейшем соединении ПВО России в Центрально-Азитаском регионе завершилась ревакцинация

В крупнейшем соединении ПВО России в Центрально-Азитаском регионе завершилась ревакцинация личного состава против COVID-19.

Перед введением вакцины военнослужащие были проинструктированы о воздействии препарата «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на организм человека. Ревакцинация проходила в добровольном порядке и проводилась в целях поддержания иммунитета, выработанного предыдущими прививками. Перед процедурой проводился осмотр с измерением давления и температуры тела. После введения препарата военнослужащие получали специальный сертификат.

Справочно:

Дивизия противовоздушной обороны входит в состав Центрального военного округа (ЦВО). Ее подразделения дислоцированны в около 10 регионах Поволжья, Урала и Сибири.

1 мая 1960 года ее военнослужащие сбили в уральском небе высотный самолёт-разведчик США Lockheed U-2 капитана ЦРУ Фрэнсиса Пауэрса. 12 апреля 1961 года – встретили Юрия Гагарина после космического полета и успешного приземления.

На вооружении у дивизии стоят современные зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», зенитные ракетно-пушечный комплексы «Панцирь-С», радиолокатары «Небо-Т», «Небо-М», «Небо-У», «Каста-22», «Терек», «Десна», «Оборона».

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие военной базы ЮВО отработали совместные действия с силами ПВО Республики Армения
На Камчатке отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл учение по ПВО
В жилищно-коммунальной службе № 9 ВВО в Забайкалье продолжается вакцинация и ревакцинация сотрудников от COVID-19
На Каспийской флотилии проводится ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19

Метки:
ПВО , Медицина , COVID-19
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false