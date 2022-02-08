08.02.2022 (15:30)

Зенитчики ЦВО начали подготовку к боевым пускам ракет ЗРС С-400 «Триумф»

Военнослужащие командных пунктов и боевых расчетов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) перед участием в крупных учениях с боевыми пусками зенитных управляемых ракет приступили к предстрельбовой подготовке.

Специалисты войск ПВО по результатам контрольных испытаний с отражением воздушных налетов особо сложных целей условного противника будут допущены к боевым пускам зенитных управляемых ракет ЗРС С-400 «Триумф». Военнослужащие пройдут усиленную теоретическую и практическую подготовку на базе Военной академии воздушно-космической обороны с использованием современных тренировочных комплексов. Курс предстрельбовой аттестации включает занятия по тактической, технической, специальной и ракетно-стрелковой подготовке, а также противодействие высокоманевренным, сверхскоростным, баллистическим целям и мишеням, летящим на предельно-малых высотах.

Предстрельбовая подготовка завершится в конце месяца, в ней задействовано более 100 военнослужащих соединений противовоздушной обороны из числа офицеров управления, боевых расчетов и командных пунктов, которым в конце марта в ходе противовоздушного боя предстоит выполнить боевые пуски зенитных управляемых ракет на полигоне в Астраханской области.

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