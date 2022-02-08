08.02.2022 (15:15)

Военнослужащие морской пехоты Черноморского флота отработали управление БТР-82А на плаву

Военнослужащие подразделения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ), дислоцирующегося в Краснодарском крае, отработали навыки вождения и управления бронетранспортёрами БТР-82А на плаву в акватории Черного моря.

В рамках занятий на полигоне механики-водители отработали вождение боевых машин на плаву с преодолением водных участков различной глубины, маневрированием на воде в условиях ограниченного прохода, в частности - захождение на водной поверхности в искусственный тупик и выход из него задним ходом, а также переменное вождение техники по суше и по воде.

Перед проведением практических занятий по вождению военнослужащие изучили требования безопасности, провели тренировки и сдали нормативы по аварийному покиданию БТР на специальных учебных макетах техники.

В мероприятии боевой подготовки было задействовано порядка 20 боевых машин. Ранее морские пехотинцы ЧФ провели тренировки по погрузке-выгрузке техники в твиндеки больших десантных кораблей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице