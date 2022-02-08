08.02.2022 (14:45)

Экипажи вертолетов Ми-8 ЦВО нанесли бомбовые удары по условному противнику на учении в Курганской области

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в Курганской области отработали нанесение бомбовых ударов по позициям условного противника.

Летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ сбросили около 20 авиационных бомб, действуя на предельно малых и малых высотах до 300 метров днем и ночью. При нанесении бомбовых ударов экипажи заранее рассчитывали точку сброса авиабомб, учитывая скорость и высоту полета для точного поражения целей.

Кроме того, летчики транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ выполнили маневры по уходу от средств противовоздушной обороны условного противника, выпустив ложные тепловые цели, а также задачи по аэронавигации, ведению воздушной разведки и определению координат наземных целей.

В отработке учебно-боевых задач были задействованы вертолеты Ми-8АМТШ, около 30 единиц наземной техники и более 200 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, группы управления и обеспечения полетов.

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