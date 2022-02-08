08.02.2022 (14:30)

Воспитанники Тюменского ПКУ стали призерами конкурса для журналистов «Со-Творение»

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища (ПКУ) стали призерами конкурса для юных журналистов «Со-Творение». Мероприятие состоялось в онлайн-формате. Участниками конкурса стали воспитанники довузовских образовательных организаций Минобороны России. Конкурсанты представили работы в номинациях «Лучший фоторепортаж», «Лучший видеоматериал», «Лучшее печатное издание» и «Лучший материал для прессы». Конкурс проводился среди учащихся старших классов.

В номинации «Лучший фоторепортаж» свою работу «Эко-мир: человек, гармония, природа» представил Семён Никулин. Юноша через фотографии рассказал о путешествии на перевал Дятлова. В номинации «Лучший материал для прессы» победителем объявлен автор эссе-рассуждения о выборе будущей профессии Никита Андрианов. Рецензия Егора Котова на фильм «Кандагар», который повествует о выполнении интернационального долга советскими летчиками, также оценена жюри конкурса.

В каждой возрастной категории выбраны победители. Участникам вручены грамоты, а победители получили дипломы 1, 2 и 3 степени и подарки.

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