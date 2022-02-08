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08.02.2022 (14:15)

В филиале ВА МТО в Пензе состоялась передача флага Русского географического общества молодежному клубу

Председатель Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО) Игорь Пантюшов в торжественной обстановке с добрыми словами напутствия на эффективную совместную работу вручил флаг РГО молодежному клубу, созданному на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО).

В церемонии принимали участие курсанты филиала, заместитель начальника филиала по военно-политической работе подполковник Максим Уланов, а также руководитель молодежного клуба Русского географического общества Людмила Спиридонова.

Работа молодежного клуба будет направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение природного и историко-культурного наследия региона и страны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Материально-техническое обеспечение (МТО) , Военная академия , Русское географическое общество
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