08.02.2022 (14:15)

В филиале ВА МТО в Пензе состоялась передача флага Русского географического общества молодежному клубу

Председатель Пензенского областного отделения всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО) Игорь Пантюшов в торжественной обстановке с добрыми словами напутствия на эффективную совместную работу вручил флаг РГО молодежному клубу, созданному на базе филиала Военной академии материально-технического обеспечения (ВА МТО).

В церемонии принимали участие курсанты филиала, заместитель начальника филиала по военно-политической работе подполковник Максим Уланов, а также руководитель молодежного клуба Русского географического общества Людмила Спиридонова.

Работа молодежного клуба будет направлена на патриотическое воспитание подрастающего поколения, сохранение природного и историко-культурного наследия региона и страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице