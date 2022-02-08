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08.02.2022 (14:00)

Разведчики ЗВО отразили нападение условного противника на колонну бронетехники в Подмосковье

В Подмосковье на полигоне Головеньки военнослужащие разведывательных подразделений гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактическое учение по отражению нападения противника на колонну бронетехники.

В ходе учения на колонну бронетранспортеров БТР-82А, в составе которой передвигались разведчики, осуществила нападение диверсионно-разведывательной группа условного противника.

Военнослужащие организовали круговую оборону и приступили к уничтожению диверсантов.  В результате боя разведчики смогли полностью уничтожить хорошо укрепленные огневые точки ДРГ условного противника и приступили к выполнению основной учебно-боевой задачи.

Всего в учении разведывательных подразделений танкового объединения ЗВО было задействовано более 150 военнослужащих и свыше 40 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Разведывательные подразделения
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