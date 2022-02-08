08.02.2022 (13:45)
Артиллеристы ЮВО уничтожили условного противника с применением противотанковых ракетных комплексов
Артиллеристы мотострелковых соединений и соединения морской пехоты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии, уничтожили цели условного противника с применением противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в составе разведывательно-огневых комплексов (РОК).
В учебно-боевых стрельбах было задействовано свыше 100 единиц вооружения и военной техники, том числе ПТРК «Корнет» и «Хризантема-С» на базе БМП-3, комплексы радиопомех «Инфауна» и беспилотники «Элерон-3».
Подразделения артиллерии действовали в составе РОК во взаимодействии с разведчиками, связистами и расчетами беспилотных летательных аппаратов. Батареи ПТРК совершили марши в заданные районы с задачей уничтожить условного противника.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов обеспечили координаты боевых порядков групп условного противника. Получив координаты объектов и сигнал на боевое применение, расчеты батареи ПТРК уничтожали их из пусковых установок «Корнет» и «Хризантема-С».
С целью нарушения работы пунктов управления «противника» подразделения радиоэлектронной борьбы задействовали комплекс радиопомех «Инфауна».
На учении были отработаны новейшие тактические приемы ведения боя на максимальной дальности с применением расчетов - снайперов ПТУР.