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08.02.2022 (13:30)

В Волгоградской области стартовал лагерный сбор подразделений войсковой разведки ЮВО

В Волгоградской области на полигоне Прудбой стартовал лагерный сбор с военнослужащими подразделений войсковой разведки мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО). Разведчики выполнят учебно-боевые задачи при ведении оборонительных действий, усовершенствуют навыки применения оружия и специальных технических средств разведки.

Особое внимание в ходе занятий будет уделено применению комплекса связи, разведки и управления «Стрелец», с помощью которого военнослужащие могут оперативно принимать решения в динамично меняющейся обстановке. Помимо этого, войсковые разведчики изучат и отработают ряд специальных задач, в частности, различные методы организации разведдозора, засады, разведки боем и других способов ведения разведки.

Военнослужащие выполнят упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия различных типов и штатного вооружения боевой техники.

Сбор военнослужащих подразделений войсковой разведки ЮВО продлится в течение месяца и завершится тактико-специальными учениями и контрольными занятиями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Сборы , Разведывательные подразделения
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