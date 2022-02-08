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08.02.2022 (13:15)

Военнослужащие военной базы ЮВО отработали совместные действия с силами ПВО Республики Армения

Экипажи авиационной военной базы Эребуни и расчеты зенитных подразделений противовоздушной обороны (ПВО) военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении отработали совместные действия с военнослужащими дежурных смен Минобороны Армении.

Военнослужащие ЮВО совместно с силами и средствами войск авиации и ПВО Республики Армения выполнили обнаружение и перехват воздушных целей, имитирующих нарушителей воздушного пространства, обеспечив прикрытие воздушных рубежей и подразделений, расположенных в районе дислокации российского соединения и оказание помощи воздушным суднам, условно терпящим бедствие.

Учебно-тренировочные полеты дежурной смены выполнялись вдоль государственной границы Армении в зонах совместного дежурства сил зенитных и зенитно-ракетных подразделений ПВО двух государств на высотах от 50 до 6 тыс. м на различных скоростях.

Военнослужащие-зенитчики отработали алгоритм выполнения задач при несении боевого дежурства по охране воздушного пространства. Операторы-наводчики отработали на практике наблюдение и выполнили условные электронные пуски по воздушным целям различных типов. В свою очередь, механики-водители освоили порядок преодоления обледенелых оврагов, грязевых рвов и косогоров в сложных условиях высокогорной заснеженной местности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Военная база , Армения
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