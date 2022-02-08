08.02.2022 (12:30)

Российские военнослужащие в Приднестровье провели занятие по топографии для юнармейцев

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели показательное занятие по топографии для юнармейцев.

Мероприятие было посвящено Дню военного топографа. Военнослужащие объяснили юнармейцам, как правильно сориентировать карту на местности, а также как измерить расстояние между двумя точками на карте.

В завершении занятия юнармейцы самостоятельно ориентировались по сторонам света и решали задачи, где с помощью карты переводили численный масштаб из сантиметров в метры и километры.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ регулярно проводят показные занятия по различным военным дисциплинам, а также организовывают другие мероприятия военно-патриотического и спортивного характера.

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