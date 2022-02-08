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08.02.2022 (12:15)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по огневой подготовке

На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с военнослужащими мотострелковых подразделений состоялось занятие по огневой подготовке с выполнением упражнения контрольных стрельб.

Предварительно мотострелки изучили основы и правила стрельбы, отработали изготовку к бою, смену огневой позиции, выполнили неполную разборку/сборку АК-74, снарядили магазин, метнули на точность учебно-имитационные гранаты. Затем военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб, поразив движущиеся и появляющиеся цели.

Занятие по огневой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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