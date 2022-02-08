08.02.2022 (12:15)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье состоялось занятие по огневой подготовке
На войсковом стрельбище Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) с военнослужащими мотострелковых подразделений состоялось занятие по огневой подготовке с выполнением упражнения контрольных стрельб.
Предварительно мотострелки изучили основы и правила стрельбы, отработали изготовку к бою, смену огневой позиции, выполнили неполную разборку/сборку АК-74, снарядили магазин, метнули на точность учебно-имитационные гранаты. Затем военнослужащие выполнили упражнения контрольных стрельб, поразив движущиеся и появляющиеся цели.
Занятие по огневой подготовке проводилось в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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