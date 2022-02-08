Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (12:00)

Артиллеристы ЗВО из «Пионов» и «Тюльпанов» уничтожили подземные командные пункты условного противника в Тамбовской области

В Тамбовской области  расчёты артиллерийского соединения большой мощности Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение подземных командных пунктов и складов с боеприпасами условного противника на тактическом учении в Тамбовской области.

Расчёты модернизированных артиллерийских систем «Пион» и «Тюльпан» совершили 50 км механизированный марш, провели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций.

Получив разведданные от группы специального назначения, расчёты 203-мм самоходных артиллерийских орудий «Пион» и 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан» выполнили залп по ключевым объектам противника на дальности до 25 км.

Всего в учении приняло участие около 500 военнослужащих ЗВО, было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделения БпЛА Черноморского флота провели совместное учение с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса ЮВО
Артиллеристы России и Белоруссии уничтожили пункты управления условного противника в ходе проверки сил реагирования Союзного государства
Артиллеристы ЦВО применили тяжелые минометы для уничтожения катакомб условного противника на учении в Оренбуржье
Артиллеристы ЦВО огнем из новейших САУ «Нона-СВК» уничтожили лагерь условного противника в горах Западного Саяна

Метки:
Артиллерия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false