08.02.2022 (12:00)

Артиллеристы ЗВО из «Пионов» и «Тюльпанов» уничтожили подземные командные пункты условного противника в Тамбовской области

В Тамбовской области расчёты артиллерийского соединения большой мощности Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение подземных командных пунктов и складов с боеприпасами условного противника на тактическом учении в Тамбовской области.

Расчёты модернизированных артиллерийских систем «Пион» и «Тюльпан» совершили 50 км механизированный марш, провели инженерное оборудование и маскировку огневых позиций.

Получив разведданные от группы специального назначения, расчёты 203-мм самоходных артиллерийских орудий «Пион» и 240-мм самоходных миномётов «Тюльпан» выполнили залп по ключевым объектам противника на дальности до 25 км.

Всего в учении приняло участие около 500 военнослужащих ЗВО, было задействовано около 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице