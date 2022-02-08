Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

08.02.2022 (11:45)

В Новочеркасске военнослужащие ЮВО организовали выставку, посвященную 210-летию Топографической службы

Фото Видео

Военные топографы Южного военного округа (ЮВО) в Новочеркасске организовали тематическую выставку, посвященную 210-летию образования Топографической службы.

Выставку посетили военнослужащие, кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса и юнармейцы.

Среди экспонатов выставки присутствовала как геодезическая техника прошлых лет, так и современности. Дополнительно разведчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО продемонстрировали образцы различного стрелкового вооружения, находящегося на вооружении подразделений.

«Особый интерес как кадеты, так и юнармейцы проявили к навигаторам современным, которыми пользуются военнослужащие», – сообщил начальник топографической службы соединения ВВС и ПВО ЮВО Иван Байсигов.

Всего выставку посетили свыше 200 военнослужащих, кадет и юнармейцев.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Топографическая служба ВС РФ отмечает 210-летие со дня своего образования
В Карачаево-Черкесии начались двухсторонние учения с усиленными ротами и экипажами армейской авиации ЮВО
На Каспийской флотилии проводится ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19
В Волгоградской области летчики ЮВО отработали вывод из-под удара авиационной техники

Метки:
Южный военный округ , Годовщины
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false