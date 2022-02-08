08.02.2022 (11:45)
В Новочеркасске военнослужащие ЮВО организовали выставку, посвященную 210-летию Топографической службы
Военные топографы Южного военного округа (ЮВО) в Новочеркасске организовали тематическую выставку, посвященную 210-летию образования Топографической службы.
Выставку посетили военнослужащие, кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса и юнармейцы.
Среди экспонатов выставки присутствовала как геодезическая техника прошлых лет, так и современности. Дополнительно разведчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО продемонстрировали образцы различного стрелкового вооружения, находящегося на вооружении подразделений.
«Особый интерес как кадеты, так и юнармейцы проявили к навигаторам современным, которыми пользуются военнослужащие», – сообщил начальник топографической службы соединения ВВС и ПВО ЮВО Иван Байсигов.
Всего выставку посетили свыше 200 военнослужащих, кадет и юнармейцев.