08.02.2022 (11:45)

В Новочеркасске военнослужащие ЮВО организовали выставку, посвященную 210-летию Топографической службы



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Новочеркасске военнослужащие ЮВО организовали выставку, посвященную 210-летию Топографической службы

Военные топографы Южного военного округа (ЮВО) в Новочеркасске организовали тематическую выставку, посвященную 210-летию образования Топографической службы.

Выставку посетили военнослужащие, кадеты Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса и юнармейцы.

Среди экспонатов выставки присутствовала как геодезическая техника прошлых лет, так и современности. Дополнительно разведчики 150-й мотострелковой дивизии ЮВО продемонстрировали образцы различного стрелкового вооружения, находящегося на вооружении подразделений.

«Особый интерес как кадеты, так и юнармейцы проявили к навигаторам современным, которыми пользуются военнослужащие», – сообщил начальник топографической службы соединения ВВС и ПВО ЮВО Иван Байсигов.

Всего выставку посетили свыше 200 военнослужащих, кадет и юнармейцев.

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