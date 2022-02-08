08.02.2022 (11:30)

Летчики ЮВО отработали сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3 в Краснодарском крае



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Летчики ЮВО отработали сложные элементы пилотажа на штурмовиках Су-25СМ3 в Краснодарском крае

Экипажи штурмового авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Краснодарском крае, отработали сложные элементы пилотажа – вертикальные, горизонтальные и косые «бочки», боевые развороты и петлю «Нестерова» на штурмовиках Су-25СМ3.

Летчики совершали полёты на новейших штурмовиках Су-25СМ3 «Суперграч» на различных высотах от 150 до 3000 м, а также на скоростях от 300 до 800 км/ч. Полеты выполнялись одиночно и парами.

Военнослужащие выполнили маневрирование на интервале между самолётами от 75 до 150 м и при изменении угла визирования. Кроме того, в воздухе летчики отработали перестроение боевого порядка – каждый экипаж выполнил функцию ведущего самолёта.

В текущем году экипажи штурмовиков совершат свыше 1,6 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения, в ходе которых будут решены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО и баз условного противника.

Справочно:

Новейший штурмовик Су-25СМ3 способен поражать малоразмерные подвижные и неподвижные наземные цели без визуальной видимости днем и ночью. Самолет оснащен системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, которая позволяет запрограммировать конечную точку на карте с точностью до 10 м. Эта же система позволяет летчикам действовать независимо от наземных служб поддержки. В кабине пилота установлен многофункциональный дисплей. Боевая эффективность модернизированного Су-25 возросла в три раза по сравнению с предыдущей версией самолета. Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов Су-25СМ3 к эксплуатации в заданных режимах.

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