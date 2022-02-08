08.02.2022 (11:15)
В Цхинвале военнослужащие спецназа ЮВО приняли участие в тактико-специальном учении
В Цхинвале в ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условных диверсантов, предпринявших попытку захватить госпиталь.
Подразделения спецназа провели разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о позициях условного бандформирования. Затем военнослужащие подавили огневые точки, блокировали и обезвредили численно превосходящего условного противника.
Также военнослужащие ЮВО отработали разминирование взрывоопасных предметов и эвакуацию раненого сослуживца.
Для создания условий, приближенных к боевым, применялись средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.
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