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08.02.2022 (11:15)

В Цхинвале военнослужащие спецназа ЮВО приняли участие в тактико-специальном учении

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В Цхинвале в ходе тактико-специального учения военнослужащие соединения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) уничтожили условных диверсантов, предпринявших попытку захватить госпиталь.

Подразделения спецназа провели разведку местности с помощью беспилотного летательного аппарата и получили необходимые данные о позициях условного бандформирования. Затем военнослужащие подавили огневые точки, блокировали и обезвредили численно превосходящего условного противника.

Также военнослужащие ЮВО отработали разминирование взрывоопасных предметов и эвакуацию раненого сослуживца.

Для создания условий, приближенных к боевым, применялись средства имитации, дымы и холостые боеприпасы.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Учения
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