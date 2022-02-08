08.02.2022 (11:00)

На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии состоялась тренировка расчетов БЛА «Гранат-1» в составе разведывательного огневого комплекса



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player На полигоне Дзарцеми в Южной Осетии состоялась тренировка расчетов БЛА «Гранат-1» в составе разведывательного огневого комплекса

В Южной Осетии на полигоне Южного военного округа (ЮВО) Дзарцеми состоялась тренировка расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) «Гранат-1». Расчеты БЛА в составе разведывательного огневого комплекса развернулись на линии обороны для разведки местности и корректирования огня.

Операторы беспилотников обнаружили позиции боевой техники и инженерных укреплений условного противника, передали их координаты на командный пункт. Для поражения мишеней, имитирующих боевую технику и огневые точки, применялись 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика» и реактивные системы залпового огня «Град».

Российский многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Гранат-1» обладает компактной конструкцией – устройство имеет длину фюзеляжа 52 см и размах крыльев 82 см, что позволяет осуществлять запуск при помощи мускульной силы и обеспечивает простоту эксплуатации и транспортировки дрона.

«Гранат-1» применяется для воздушной разведки местности, в качестве ретрансляционного средства, средства наблюдения и патрулирования местности, оценки позиций соприкосновения с противником.

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